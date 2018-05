Samp, Kownacki: Soddisfatto della mia prima stagione

Una palla buona e la trasforma in gol. Dawid Kownacki è un predestinato, e in questo campionato l’ha dimostrato.

«Personalmente sono soddisfatto della mia prima stagione in Italia – comincia a parlare ai microfoni del “Mazza” il giovane attaccante -, ho fatto 5 gol in A e 3 in TIM Cup. All’inizio poi giocando solo scampoli di partite».

Mondiale. «Sono contento per il gol ma mi dispiace per il risultato – continua -. Rigore e espulsione hanno messo in salita la partita. Abbiamo finito con tre sconfitte e decimi in classifica, avremmo meritato di più». Per la punta polacca però l’annata non si vuole chiudere: «Ora penso ai Mondiali e a combattere per un posto in Russia».