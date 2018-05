Manutenzioni e pavimentazioni sulle autostrade liguri

Per lavori di manutenzione nella notte tra il 22 e il 23 maggio Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Genova est, verso Genova, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

La società Autostrade comunica che per lavori di pavimentazione nella notte tra il 22 e il 23 maggio che sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio, sarà chiuso l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per chi proviene da Genova e viaggia in direzione di Sestri Levante, per lavori di pavimentazione. In alternativa, chi proviene da Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, per poi rientrare dalla stessa stazione e proseguire seguendo le indicazioni per Sestri Levante.

