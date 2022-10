Pallavolo – Il lavoro della Rainbow non si ferma

Lavoro intenso della Rainbow Volley Spezia in avvicinamento ai vari campionati.

La Prima squadra, attesa dal campionato di 1.a Divisione, ha preso parte a Carasco a un triangolare a cui partecipavano pure la Scuola Pallavolo Carasco e la Vbc Casarza ambedue militanti in Serie D. Le spezzine si sono imposte per 3-0 alle casarzesi, coi parziali di 25-13, 26-24 e 25-13. Mentre hanno perso 2-1 di fronte alla Scuola Carasco: 25-21, 24-26, 25-14. La Ciappei e la Zonca le migliori realizzatrici, rispettivamente con 16 e 14 punti nel primo match, con 9 entrambe nella seconda. Impiegate da coach Francesco Merello anche Venti, Reynoso, La Mattina, Guidi, D’ Antonio, Pugliese, Giannone, Viti, Chernyshova e Pilli.

Vittorioso quadrangolare a Levanto invece per l’ Under 16 che ha battuto 3-0 prima la Futura Mesco per 25-11, 25-16 e 25-14 e poi in finale la Zephyr S. Stefano (che aveva eliminato intanto la Futura Ceparana) per 25-21, 25-22 e 25-16. Migliori realizzatrici nel primo match Posati e Vocale con 11 punti; nel secondo Posati e Rossi con 13. Nella “finalina” per il 2.o posto ha avuto la meglio la Futura Ceparana.

Per la Rainbow hanno giocato…Gallinaro, Rossi, Posati, Varisco, Bononi, Hyka, Guelfi, Mangini, Vocale, Maggi, Pasquali, Ferro, Gigantesco e Stirbu.

Nella foto la Rainbow Under 16