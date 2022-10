Cosenza-Genoa (sabato ore 14.00), un ricordo personale dell’indimenticabile Gigi Marulla

In Cosenza – Genoa in programma sabato 15 ottobre alle ore 14.00 in terra calabra, ci sarà una partita nella partita.

Una partita che significa solidarietà, nel ricordo di Gigi Marulla, bandiera dei Lupi e giocatore indimenticata del Grifone.

Le due tifoserie, in ricordo di un campione scomparso troppo presto e repentinamente, hanno varato assieme una lodevole iniziativa. I tifosi liguri e calabresi hanno deciso di donare due maglie con il numero 9 ai parenti del compianto bomber.

Inoltre, altre due casacche altre casacche saranno messe all’asta e il ricavato destinato all’Unicef. Certamente il modo migliorare per ricordare il grande Gigi.

Ebbene, questa volta parlo in prima persona, per un ricordo personale che ho di Gigi Marulla, che ci ha lasciato prematuramente nel 2015.

In quegli anni (1985/88) ricordo che seguivo sempre il sabato mattino la rifinitura del Grifone per il quotidiano Il Lavoro e per Telegenova.

E spesso intervistai Gigi.

Allora i rapporti tra giocatori e giornalisti erano diversi, piu franchi, sinceri. Non posso dire che fosse mio amico, ma un fatto mi colpì molto.

Ero una sera a Genova in Via Maddaloni, quartiere della Foce, a mangiare una pizza con un’amica.

Entrai alla pizzeria “30 febbraio” e scorsi ad un tavolo Gigi Marulla ed Angelo Trevisan (biondo stopper razza Piave), con le rispettive mogli.

Mi salutarono da lontano, ed io feci lo stesso, non volli essere invadente.

Loro terminarono prima mi salutarono ed uscirono.

Dopo mezz’ora anch’io finii di mangiare, mi alzai con l’amica ed andai alla cassa.

“Ha già pagato per voi il signor Marulla”, mi disse il proprietario.

Rimasi colpito da questo fatto.

Impensabile oggi, nel calcio moderno, con coprifuoco, procuratori, faccendieri e portavoce.

Ciao Gigi ovunque tu sia, ed ancora grazie per la pizza.

FRANCO RICCIARDI