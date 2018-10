Genoa-Udinese, svolgimento dovrebbe essere regolare

Genoa-Udinese sotto osservazione per l’allerta arancione ma non ci dovrebbero essere problemi sul reale svolgimento della sfida in programma allo Stadio Luigi Ferraris.

Continuano difatti a non essere ottimale l le condizioni meteo in Liguria dove l’allerta gialla si trasforma in arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani.

Ma questo non mette a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Osservato speciale resta il bacino del Polcevera. Il torrente corre sotto i resti del viadotto autostradale Morandi crollato il 14 agosto.