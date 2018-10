Padova-Spezia, Marino: Ha vinto l’equilibrio

Al termine della sfida che ha visto le Aquile trovare il primo pareggio stagionale, il tecnico spezzino Pasquale Marino analizza così la prova dei suoi nella sala stampa dello stadio “Euganeo”.

”I ragazzi oggi hanno offerto una buona prestazione, rischiando poco e creando anche qualcosa, dando sempre il massimo e ritengo che il punto di oggi sia stato colto su un campo non facile; la personalità non è mancata, Capradossi e Bastoni erano alla prima presenza stagionale, in avanti avevamo poche alternative, pertanto credo che la prova odierna sia stata positiva, con la squadra che ha dato tutto ciò che poteva per provare a mettere in difficoltà il Padova.

Gara equilibrata, abbiamo messo in campo molta attenzione, magari qualche meccanismo in avanti non ha avuto la consueta efficacia visto il tridente inedito, ma ripeto i ragazzi hanno dato il massimo ed un dato importante di oggi è sicuramente la porta inviolata.

Martedì sera ci attende un impegno veramente difficile contro una delle favorite del torneo, che al momento occupa la seconda posizione, ma noi faremo in modo di recuperare le energie e farci trovare pronti; oggi abbiamo risparmiato l’impiego dal primo minuto a Galabinov proprio per non rischiare niente in vista dei prossimi due incontri ravvicinati e sicuramente se martedì starà bene, sarà della partita.

Classifica corta, non bisogna mai abbassare la guardia, bensì pensare a portare a casa punti preziosi una partita alla volta”.