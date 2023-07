Genoa-Monaco 1-0, la decide Gudmusson su rigore

Prima uscita al “Ferraris” e terza amichevole per il Genoa. La decide Gudmundsson su penalty. Debutto di Retegui. Prosegue il rodaggio per Coppa e campionato.

Minuto di raccoglimento emozionante per la piccola Nora. Tifo da campionato nella Nord. Test superato in attesa degli esami che contano.

Altri minuti nelle gambe per migliorare la condizione e affinare i meccanismi. Il Genoa dà un segnale positivo a ‘Gila’ nel percorso di crescita, tra giocatori ritrovati e innesti da inserire. Contro il team del Principato, alla seconda amichevole in due giorni dopo il successo col Bologna (3-2), la sblocca Gudmundsson al 17’ pt su rigore, procurato da Hefti dopo un avvio convincente. Il palleggio in mezzo è proprietà degli ospiti. I nostri tengono il campo e pungono quando si affacciano nella trequarti, facendo alzare i decibel dei 12.224 presenti per un incasso di 129.840 euro.

Balla il “Ferraris” per l’ingresso di Retegui nella ripresa, iniziata a gas aperto dagli avversari che spingono rendendosi pericolosi. Martinez ci mette i guantoni fluo per respingere un tiro di Volland sul primo palo da posizione invitante. Il Grifo compatto perde qualche pallone in uscita, ma riesce nell’intento di custodire il caveau davanti a Martinez e poi a Leali, mentre un gabbiano si diverte a planare sul prato. Con il passare del tempo alziamo il baricentro e ritroviamo geometrie per uscire dal guscio. Nel finale la palla del raddoppio è sul destro di Jagiello, Majecky si distende e neutralizza il tiro dal limite a fil di montante. Due giorni di riposo, martedì si riprende.