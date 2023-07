E’ Pulsee Luce e Gas il nuovo front sponsor del Genoa

Pulsee Luce e Gas – brand full digital per le utenze domestiche di Axpo Italia, quarto operatore del mercato elettrico in Italia – è il nuovo Sponsor del Genoa CFC per le partite di campionato di Serie A e per quelle di Coppa Italia per le stagioni sportive 2023/24 e 2024/25.

La presentazione ufficiale è avvenuta martedi alle 11 nel cuore di Genova, al 10° piano dell’ex palazzo Rinascente, dove ha sede Axpo Italia e da dove si gode di una vista favolosa sulla città.

Pulsee ha scelto di scendere in campo nel massimo campionato nazionale affiancandosi a un Club in piena evoluzione, che mantiene un affascinante legame con la sua ultracentenaria storia, dalla quale sta traendo l’energia giusta per raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi.

Sarà questo quindi il marchio che ci sarà sulla maglia del Grifone per 24 mesi.

La conferenza stampa è stata condotta dal giornalista Pierluigi Pardo di Mediaset, ed ha visto via via prendere la parola tra gli altri il Presidente del Genoa Alessandro Zangrillo, l’Amministratore delegato di Axpo Italia Simone Demarchi, genoanissimo da sempre, l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi che ha portato i saluti del sindaco Bucci.

Emozionante la parte finale della conferenza stampa, quando a sorpresa è letteralmente “apparso” Alessandro Vogliacco, vestito con la nuova divisa rossoblù tra gli applausi di tutti i presenti.

Il matrimonio tra Pulsee e Genoa CFC parte quindi sotto i migliori auspici: da una parte un brand rampante, che ha fatto di Genova la propria sede operativa, dall’altra un Club particolarmente orientato alla sostenibilità e ad iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei propri sostenitori nonché a salvaguardare il territorio; e naturalmente ad imporsi in campo regalando soddisfazioni ai propri tifosi da subito, dopo il pronto ritorno in serie A. FRANCO RICCIARDI