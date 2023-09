Calcio – Troppa Caperanese per il Cadimare

Cadimare – Poco da fare alla Pieve per il Cadimare di fronte a una Caperanese apparsa squadra d’altro livello. Al “Denis Pieroni” ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Garrasi già all’ 8’ e al 22’ ecco il raddoppio, sempre in elevazione, di Mosto su calcio d’angolo battuto da Linale; nella ripresa altre due reti nel finale: al 40’ il subentrato Haxhiu riaccende le speranze cadamote ribadendo in rete una conclusione di Ambrosini respinta da Gaccioli, ma in tempo di recupero una percussione personale del pure neoentrato Bancalari chiude tutte le discussioni. Una traversa colpita per parte.

CADIMARE – CAPERANESE 1 – 3

MARCATORI: 8’ Garrasi, 22’ Mosto, 85’ Haxhiu, 96’ Bancalari.

CADIMARE: Rossi, Ferrari, Scatigna (Caneri); Dieli, Sicuro, Belatti (Haxhiu); Bartoletti (Portoghese), Ambrosini, Mathibedi; Mazzucchelli e Manfredi (Tonelli). All. Baudone.

CAPERANESE: Gacciolì, Cosentino (Cogozzo), Scorza; Rolandelli, Cesaretti (Vatteroni), Garrasi; Modica (Costa), Linale, Mosto; Pomo e Binaj (Banvalari). All. Marsiglia.

ARBITRO: Gardella, assistenti Bonino e Filangeri, tutti di Chiavari.

Nella foto la panchina cadamota durante il match