Calcio – “Magra” jellato al debutto in campionato

Santo Stefano Magra – Forse una cosa è la Coppa e un’altra il campionato. Il Magrazzurri affrontava quest’ultimo col sorriso in bocca avuto dalla vittoria sempre al “Luigi Camaiora” sulla quotata Caperanese, che adesso invece vince netto col Cadimare a domicilio, mentre il “Magra” si ritrova a perdere in casa col pure ben valutato Bogliasco. Vedremo.

Nel frattempo non si può disconoscere che i biancorossi hanno segnato il gol decisivo quando i santostefanesi si trovavano addirittura in 9, infatti oltre all’inferiorità numerica per l’espulsione di Capetta alla mezz’ora, poco prima del gol si è infortunato anche Rizzari costretto a farsi medicare dai sanitari a bordo campo. Il tecnico locale Giovanni Putti, pur annunciando la sostituzione, non ha potuto difatti effettuarla essendo in corso l’azione poi sfociata nel vantaggio ospite.

Inoltre nel complesso il Magrazurri ha fatto più gioco, creato più occasioni, alla fine però vittoria agli avversari che nel complesso hanno peraltro tenuto bene il campo. Peccato per quel paio di palle-gol non concretizzate da Petriccioli e Benabbi quando sullo zero a zero c’era ancora la parità numerica.

MAGRA AZZURRI – BOGLIASCO 0 – 1

MARCATORE: Provenzano al 45’.

MAGRAZZURRI: Tonelli, Capetta, Lazri (70’ Leonardi); Mameli, Benabbi (80’ Ratti), Barabino; Salamina, Cenderello (70’ Lazzoni), Ballani (65’ Gasparotti); Petriccioli e Rizzari (46’ Giannini). All. Putti.

BOGLIASCO: Gianrossi, Travaglino, Camera; Moretti, Lorefice, Manzi; Carnemolla (70’ Origlia), Allocca, Pintus; Cappelletti (79’ Messina) e Provenzano (80’ Sanvito). All. Girardi

ARBITRO: Trabucco di Chiavari.

NOTE: espulso Capetta al 30’.

Nella foto la panchina santostefanese durante l’incontro