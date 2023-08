Calcio – Il Cadimare si rafforza ancora

Cadimare – Il Cadimare “sprinta” nella campagna estiva di rafforzamento, in vista del prossimo campionato di Promozione ligure, dopo l’arrivo dell’esterno Ferrari dalla Pontremolese e del portiere Pietra dal Marolacquasanta.

Adesso giunge infatti dal Burgos, presso Madrid in Spagna, attraverso la Soccer Academy il difensore centrale Jabal Le Bron. Nulla di cestistico, se qualcuno ha già pensato a James, ma non sottovalutiamo che il nostro (annata 2004) è passato dai settori giovanili sia del Burgos che del Barcellona; atterra in Italia giovedì 17 Agosto prossimo e dal giorno dopo sarà a disposizione di mister Massimo Baudone, alla base aeronautica cadamota, in attesa di trasferirsi al “Denis Pieroni” della Pieve. Negli stessi giorni, a proposito di stranieri, dovrebbe rientrare pure il sudafricano Olebogeng Mathibedi: l’attaccante tanto importante ai fini della scorsa salvezza bianconera dalla retrocessione in Prima Categoria.

Intanto ecco pure Cristian Bartoletti, classe 2003, esterno alto oppure seconda punta in arrivo dalla Vis Pesaro…dopo aver giocato a livello Juniores proprio nel Cadimare nella stagione calcistica 2021/22.

Nel frattempo s’è insediata quale nuovo vicepresidente Francesca Ferrari.

Nella foto Cristian Bartoletti