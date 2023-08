Basket – Che periodo alla Landini Lerici

Lerici – Periodo di belle soddisfazioni, non c’è che dire, alla Gino Landini Lerici. Grande successo con più di cento partecipanti entusiasti nonostante fosse la prima edizione, della “12 ore non-stop” organizzata dal sodalizio biancorosso sul campetto attiguo al Palabiagini lericino, vi hanno partecipato dai bimbi del locale minibasket alle vecchie glorie della Landini; né mancavano i diversamente abili delle Aquile Rosse.

Nel frattempo, alla “Summer Hoops”, il torneo “Cerchi Estivi” disputatosi alla Rotonda Vassallo (alla cui organizzazione il club “landiniano” ha inoltre fornito supporto basilare) gli atleti della Gino Landini si sono distinti nelle squadre in cui erano iscritti.

In particolare Alessandro Vignali, classe 2006, ha vinto la gara delle schiacciate: nonostante la concorrenza peraltro di cestisti “senior” atleticamente e fisicamente già formati. Altra menzione peculiare altresì per Andrea Poletto, pure annata 2006, che è uscito sconfitto solo in finale nella gara del tiro da 3 punti…e per un tiro solo di differenza.