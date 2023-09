Calcio – Il Cadimare fa visita al Little James

Cadimare – E’ un Cadimare vitalizzato dalla prima vittoria in campionato, nel Girone B della Promozione ligure, quello che domenica 1/10 (ore 15) fa visita per la 4.a giornata al Little James.

Ci vuole mister Massimo Baudone per trovare il neo o presunto tale: “Una volta in superiorità numerica a conseguenza dell’espulsione di Pesare, non siamo stati capaci di approfittare di tale vantaggio…siamo giovani e dobbiamo migliorare anche in questo genere di cose. Ad ogni modo sono 3 punti d’oro quelli guadagnato contro un Don Bosco Spezia che ha fatto maggior possesso palla, ma se nulla c’è abbiamo avuto più occasioni noi, per raddoppiare anche dopo il vantaggio”.

Ora ecco questo Little James, che finora ha incontrato soltanto squadre della nostra provincia, infatti già venuto due volte in provincia spezzina in questo primo scorcio di campionato e due volte fermato sull’ 1-1; la prima dall’ Intercomunale a tempo regolamentare scaduto a Beverino e la seconda da un calcio piazzato quasi irripetibile di Barilari a Santo Stefano contro il Magrazzurri. Fra i due pareggi la sconfitta interna col Canaletto Sepor. I cadamoti possono emulare i “canarini” ? Vediamo, per la cronaca rientrano il difensore Belatti e l’esterno Di Vittorio, ancora fuori capitan Desogus e il brasiliano-portoghese Afonso Calefe.

Nella foto l’attaccante cadamoto Olebojang Mathibedi