Calcio – Derby provinciale Intercomunale-Magra

Beverino – Derby provinciale fra Intercomunale e Magrazzurri per la 4.a giornata del campionato di Promozione ligure, Girone B, domenica 1/10 (ore 15): al “Rino Colombo” di Beverino.

Due squadre che hanno bisogno di punti, l’ Intercomunale si tira sù registrando che per la prima volta nel turno precedente non ha preso nemmeno un gol, contro il Canaletto Sepor…il Magrazzurri, archiviato con la soddisfazione della qualificazione il periodo del doppio fronte campionato-Coppa Italia, si fa forza constatando che di fronte al Little James meritava probabilmente di più. Entrambe contano di essere per l’occasione al completo.

Per la cronaca arbitra Garibaldi di Chiavari; assistenti Terenziani e Venditti della Spezia.

Nella foto il capitano beverinese Davide Mozzachiodi