Calcio, il Cadimare deve vincere

Cadimare – Se il Cadimare mantiene a dovere la concentrazione, quella di domenica 29/10 potrebbe essere un’egregia occasione per incamerare tre punti: fa visita infatti al “fanalino di coda” del Girone B del campionato di Promozione ligure, il Rapallo Rivarolese, o Rapallo Ruentes che dir si voglia; però attenzione, non è che il Cadinare stia molto meglio, altresì i rapallini arrivano dalla sorprendente qualificazione per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria (a danno del Magrazzurri).

Ad ogni modo la tenuta morale dei cadamoti appare discreta, l’allenatore Massimo Baudone è soddisfatto di come la squadra ha reagito al precoce svantaggio contro un buon Canaletto Sepor alla Pieve, sino a fare 1-1.

Per la cronaca si fioca al “Macera” rapallino, ore 15, per l’ 8.a giornata. Arbitra Conti di Genova.

Queste poi le altre partite in programma nel turno…Bogliasco-Tarros Tarros Sarzanese, Canaletto Sepor-San Desiderio, Caperanese-Levanto, Don Bosco Spezia-Psm Rapallo, Intercomunale Beverino-Molassana Boero e Magrazzurri-Sampierdarenese.

Nella foto, l’allenatore del Cadimare, Massimo Baudone