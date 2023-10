Calcio, a Beverino arriva la vicecapolista

Beverino – Andiamo, stavolta l’ Intercomunale Beverino delle “goleade” si accontenterebbe anche di una vittoria di misura, anzi ha messo in preventivo persino il pareggio: diciamolo.

E’ vero, l’ Intercomunale ha appena rifilato un 5-0 al Cadimare a quel “Rino Colombo” dove domenica 29/10 sarà di nuovo di scena, quindi un 4-1 a domicilio al Rapallo Rivarolese (o Ruentes se preferiamo) ma ora a Beverino arriva niente meno che il Molassana Boero; che nel Girone B del campionato di Promozione ligure è secondo a un punto appena dalla capolista Caperanese…

Amenità e dintorni a parte mister Romano Camicioli non è rimasto soddisfattissimo della prestazione beverinese in quel di Rapallo ! Può essere buon segno, il perfezionismo spesso porta lontano, finché non si esagera. A detta dell’allenatore c’è voluto troppo perché i suoi chiudessero del tutto la partita contro il “fanalino di coda”.

Per la cronaca col Molassana si gioca alle ore 15 con arbitro Muia di Genova.