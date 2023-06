Baia del Silenzio, massimo 400 bagnanti: posti esauriti già alle 10

Contorlli delle Forze dell’ordine e posti esauriti già alle 10 del mattino nella meravigliosa Baia del Silenzio a Sestri Levante, patrimonio dell’Unesco, e nella sua spiaggia di Portobello, che da ieri e fino al 31 agosto vede l’accesso all’arenile contingentato a soli 400 posti.

Una soluzione al sovraffollamento di bagnanti, già attuata nel 2021, che quest’anno è stata riproposta dalla nuova amministrazione comunale della lista civica di centrodestra.

Pertanto, solo 400 persone dalle 8 alle 17 potranno accedere al piccolo arenile attraverso tre varchi: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli, controllati dal personale gestito dalla società Mediaterraneo Servizi compartecipata del Comune di Sestri Levante.

La decisione è stata presa per evitare un assalto selvaggio di bagnanti che creano perfino degli accampamenti. Rimarrà di libero accesso la parte estrema dell’arenile nei pressi della ex convento dell’Annunziata, ma solo per chi desidera fare un tuffo senza sosta in spiaggia.