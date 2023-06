Portofino, ciclista 61enne cade su sentiero e batte la testa: grave al S. Martino

Ieri un ciclista di 61 anni è caduto dalla bicicletta e ha battuto la testa a terra mentre percorreva un sentiero sul Monte di Portofino.

Gli altri amici della comitiva di “bikers” hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Tuttavia, considerata la gravità dell’incidente, si è deciso di inviare sul posto l’elicottero Drago 125 con personale elisoccorritore e medico.

I vigili del fuoco si sono calati a terra con la barella. Medico e infermiere hanno stabilizzato il paziente, che successivamente è stato issato sul velivolo attraverso il verricello.

Successivamente, il 61enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.