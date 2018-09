Tre sub genovesi in difficoltà salvati dai VVF a San Fruttuoso

Soccorso questo pomeriggio ad opera dei vigili del fuoco per tre sub in difficoltà a San Fruttuoso di Camogli dopo un’immersione nella grotta della Colombara.

I tre facevano parte di un gruppo che si era immerso con l’accompagnamento di un diving.

Giunti in un sifone a cielo aperto due ragazzi e una ragazza, tutti genovesi, non se la sono sentita di tornare via mare a causa della forte risacca e della scarsa visibilità.

Il diving ha avvertito la Capitaneria di porto che a sua volta ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno inviato sul posto i sommozzatori e i soccorritori acquatici con la motonave.

Valutato e l’intervento via terra, il capo squadra ha chiesto l’intervento del gruppo speleo, alpino, fluviale: 2 sono arrivati via terra ed uno con l’elicottero.

Lasciati al di sopra del pozzo si sono calati ed hanno raggiunto i tre sub e li hanno recuperati con l’elicottero. Recuperato anche il materiale subacqueo.