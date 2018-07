Sturla: brillano le staffette di Marina e Fiamme Oro

GENOVA. 7 LUG. Nella baia di Levante, nelle acque antistanti la Sportiva Sturla fondata nel 1920, presieduta da Giorgio Conte, gli azzurri si sfidano nella 4×1250 mixed di nuoto in acque libere, staffetta che da quest’anno è stata introdotta agli Europei e con cui l’anno scorso l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in Ungheria, dietro a Stati Uniti e Francia. Gara che sostituisce il team event e che per la seconda volta è nel programma dei campionati assoluti. Cambi in acqua, alle boe dei 1250 metri e per passarsi il testimone bisogna toccare in compagno tra l’avambraccio e il polso. E’ derby nazionale tra Fiamme Oro Napoli e Marina Militare; a fare il tifo per i suoi “marinai” e seguirli dalla terrazza c’è anche il Capitano di Vascello Domenico La Faia, Capo Ufficio SportVela della Marina Militare. Dopo il primo giro il vicecampione del mondo della 15 chilometri a Budapest 2017 Matteo Furlan è davanti al vicitore della Coppa del mondo 2017 Simone Ruffini; a metà gara Andrea Bianchi e Andrea Manzi nuotano spalla a spalla e Simone Ercoli – 39enne campione del mondo della 10 chiometri a squadre nel 2002 a Sharm El Sheikh e campione europeo dei 5000 a Eilat 2011 e Piombino 2012 – è subito dietro. Dalla terza frazione entrano in gioco le ragazze: la neo campionessa italiana dei diecimila Giulia Gabbrielleschi per le Fiamme Oro A, Barbara Pozzobon per le Fiamme Oro B e Jennifer Martinadonna per la Marina Militare; cambiano gli equlibri e agli ultimi 1250 metri le due squadre della Polizia di Stato sembrano favorite. All’ultimo cambio Alisia Tettamanzi, parte con circa venti secondi di ritardo e con una superprestazione riprende Martina Grimaldi (15’16” la sua frazione) e supera Aurora Ponselè (15’33”). Nell’imbuto dell’arrivo si presentano spalla a spalla, l’arrivo è al fotofinish – come la maggior parte delle gare di questi campionati – e Marina e Alisia toccano insieme. Le Fiamme Oro B e la Marina Militare vincono ex aequo in 59’43″9 e le Fiamme Oro A sono terze con sei centesimi di ritardo.

Premiano il vicepresidente della FIN Liguria Claudio Zarra e il Capitano di Vascello Domenico La Faia, Capo Ufficio SportVela della Marina Militare. Per quest’ultimo è stato anche piacevole ritorno al passato. “Non tornavo alla Sturla da quando ero ragazzo – racconta il comandante – ed è stata una emozione particolare. Nuotavo qui che avevo 12 anni, accompagnato da mia madre. Qui ho trascorso la mia adolescenza. Negli anni del liceo giocavo a pallanuoto a Nervi e studiavo al liceo Martin Luther King, poi sono entrato in accademia ed ho salutato Genova”.

Nell’estate 2017 al Balaton Mario Sanzullo, Federico Vanelli, Giulia Gabrielleschi e Rachele Bruni erano terzi in 54’31″0. L’anno scorso agli assoluti a Bracciano vinse il titolo italiano l’Aniene con 57’00″9.

Podio della 4×1250 mixed

1. Fiamme Oro Napoli B 59’43″9

Federico Vanelli, Simone Ercoli, Barbara Pozzobon, Martina Grimaldi

1. Marina Militare 59’43″9

Matteo Furlan, Andrea Bianchi, Jennifer Martinadonna e Alisia Tettamanzi

3. Fiamme Oro Napoli A 59’44″5

Simone Ruffini, Andrea Manzi, Giulia Gabbrielleschi e Aurora Ponselè