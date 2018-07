Il 7 luglio a Genova: la giornata di Costa Crociere

Il 7 luglio sarà una data da ricordare per Costa Crociere che oggi a Genova, in occasione del Costa Zena Festival, la festa per celebrate insieme alla città i 70 anni della compagnia, si è aggiudicata un sorprendente primato mondiale e sta cercando di aggiudicarsi un secondo record.

Misura ben 340 metri lo scivolo gonfiabile ad acqua progettato e installato per aggiudicarsi il tanto ambito Guinness World Records per la distanza più lunga “scivolata” in un’ora! Dalle 10.00 di questa mattina, genovesi e turisti hanno provato l’emozionante esperienza di scivolare lungo il gonfiabile posizionato nella centralissima via XX Settembre, per provare a stabilire il nuovo record di 775 chilometri in un’ora. Ospite speciale la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta. Lo scivolo è stato inaugurato da Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere, dal Sindaco di Genova Marco Bucci e dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il Costa Zena Festival ha già conquistato un altro incredibile record mondiale: il primato per il gran pavese più lungo di sempre. 2.070 bandierine tipiche della tradizione nautica per una lunghezza totale di ben 2 km: sono questi i numeri che hanno permesso a Costa Crociere di raggiungere l’obiettivo salendo sul gradino più alto del podio. Il gran pavese è stato issato sulle strade di Genova, da via XX Settembre al Porto Antico, per segnalare le aree del festival.

La festa per il 70° anniversario di Costa Crociere continua fino a tarda notte: lo scivolo rimarrà a disposizione per tutto il pomeriggio con l’ultima “scivolata” prevista per le ore 20. I partecipanti verranno coinvolti in una ricca serie di appuntamenti che animeranno il centro città di Genova, il Porto Antico e Piazza Caricamento con più di 60 performer provenienti da tutta Europa e 29 artisti tra cantanti, dj, e attori comici genovesi.

Durante la giornata, presso Piazza de Ferrari, i più piccoli potranno divertirsi con laboratori e giochi insieme alle mascotte di Peppa Pig e PJ Masks, oppure ci si potrà rilassare sulle sdraio del solarium, allestito proprio vicino alla fontana.

Dalle 18 alle 20, la Piazza delle Feste ospiterà gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi. In Piazza Caricamento e al Porto Antico continueranno le performance di artisti di strada, acrobati, musicisti e danzatori.

Appuntamento imperdibile alle 20.30 presso il palco di Radio 105, di fronte alla Piazza delle Feste, per un grande concerto con alcuni tra gli artisti più amati dai giovani: Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama e Moreno. Seguirà il gran finale con un coinvolgente dj set che farà ballare tutti fino a notte inoltrata.

Dalle 20.30 alle 22.30, all’Arena del Mare, ci sarà anche il concerto dell’intramontabile coppia Al Bano e Romina Power, che canterà, tra gli altri, il celebre brano “Felicità”, accompagnato da spettacolari fuochi artificiali.

Per concludere in bellezza, alle 23.30 circa, nello specchio di mare del Porto Antico di fronte a Calata Falcone e Borsellino, per la prima volta in Liguria un incredibile show di luci e acqua che conquisterà il pubblico.