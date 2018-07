Cade con la moto da enduro a Triora, soccorso dai VVF

Ieri pomeriggio, l’equipaggio di Drago 65, del reparto volo Vigili del fuoco di Genova, è stato impegnato in un soccorso nella zona di Triora, nel comune di Imperia.

Un gruppo di enduristi stava percorrendo una mulattiera nella comune di Eraldo, quando per cause in via di accertamento, uno di loro ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra.

Nell’impatto l’uomo, un 50enne residente a Varese, ha riportato la frattura di una gamba.

Una volta individuata la zona delle operazioni, ostacolata dal foto della vegetazione, sono stati verricellati sul posto gli elisoccorritori vvf ed il personale sanitario di bordo.

Il motociclista è stato imbarellato e recuperato dell’elicottero con l’utilizzo del verricello.

Una volta a bordo, Drago 65 ha fatto rotta verso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove sono state prestate le cure necessarie.