Recco. Disciplinamento acque meteoriche in via Alpini d’Italia: la Giunta amplia l’intervento stanziando 40mila euro.

Recco. La Giunta comunale Gandolfo della città, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di disciplinamento delle acque meteoriche in via Alpini d’Italia. L’ investimento complessivo per realizzare l’opera è di 40mila euro.

«Abbiamo ritenuto necessario ampliare l’intervento in via Alpini d’Italia – chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – per rendere sicura la percorrenza della strada in qualsiasi condizione meteorologica. Le criticità emerse sono tutte riconducibili alla rete di raccolta delle acque meteoriche che non è sufficiente a garantire il regolare deflusso in caso di abbondanti precipitazioni. Una problematica che va corretta solo con un intervento preciso».

Il tratto di strada interessato si presenta a una carreggiata, peraltro di modeste dimensioni, a doppio senso di marcia, con cunette e pozzetti inadeguati a raccogliere e smaltire le acque piovane. L’intervento prevede una rete di drenaggio delle acque di scolo con la realizzazione di una nuova cunetta; contestualmente si lavorerà al consolidamento e alla sistemazione di parte della scarpata nel medesimo tratto di strada. ABov