Rapallo, rogo in deposito materiali edili. Esplose bombole, palazzina evacuata

La scorsa notte è andato a fuoco in un deposito di materiali edili in via San Pietro Novella a Rapallo.

Le fiamme hanno fatto esplodere due bombole di gpl.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Chiavari, Rapallo e Genova, che hanno lavorato dalla mezzanotte fino all’alba per segnere il rogo.

Dentro il magazzino era custodita anche una bombola di acetilene, per la cui messa in sicurezza è previsto il raffreddamento per diverse ore.

Gli abitanti di una palazzina della zona sono stati allontanati per precauzione e poi fatti rientrare.

Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.