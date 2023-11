Niente da fare allo Zini. Spezia battuto dalla Cremonese (3-0)

Alvini: mancata la cattiveria

Niente da fare per lo Spezia a Cremona domenica 5 novembre 2023 allo Stadio Giovanni Zini.

Le aquile vengono schiacciate per 3-0 dagli uomini di Stroppa.

I gol: Sernicola al 12′, Zanimacchia al 30′ e Coda al 52′-

Al triplice fischio della sfida dello “Zini”, è il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini a commentare la prestazione della sua squadra: “Dobbiamo fare autocritica questa sera, è stata una partita sbagliata da noi e non c’è molto altro da aggiungere. Abbiamo preso il primo gol su una giocata individuale di Sernicola, il secondo gol su fallo laterale in area di rigore e il terzo su calcio d’angolo: il problema è la cattiveria, che la Cremonese ha messo nelle occasioni che ha avuto, dimostrando di aver più voglia di vincere. A noi è mancato quello, c’è stata una differenza di atteggiamento, come cattiveria e voglia di incidere.”

Il tabellino

CREMONESE-SPEZIA 3-0 (2-0)

RETI: 12′ Sernicola (C), 30′ Zanimacchia (C), 52′ Coda (C)

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti (78′ Tuia); Sernicola, Pickel (70′ Abrego), Castagnetti, Buonaiuto (70′ Okereke), Zanimacchia (78′ Quagliata); Vazquez (62′ Collocolo), Coda. A disp.: Jungdal, Ciofani, Valzania, Ghiglione, Lochoshvili, Tsadjout, Bertolacci. All.: Giovanni Stroppa

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl (46′ Bertola), Nikolaou; Elia, Cassata (57′ Bandinelli), Esposito S., Reca; Zurkowski (57′ Kouda); Antonucci (64′ Verde), Esposito F.

A disp.: Zoet, Moutinho, Cipot, Krollis, Corradini, Moro, Candelari, Hristov. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Sig. Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Assistenti: Sig. Paolo Laudato di Taranto e il Sig. Claudio Barone di Roma 1. Quarto uomo: Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza. Var: Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo. A-Var: Luigi Nasca di Bari)

Spettatori totali: 9.117 (paganti: 3.084; abbonati: 6.033).

AMMONITI: Muhl (S), Pickel (C), Antov (C), Collocolo (C)

ESPULSI: Nikolaou (S)