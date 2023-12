Lite in piazza Sciolla a Nervi, 35enne moldavo arrestato

La scorsa notte in piazza Antonio Sciolla, davanti alla stazione ferroviaria di Genova Nervi, a seguito di un intervento per una lite per futili motivi tra conoscenti i carabinieri hanno bloccato e identificato un 35enne moldavo con pregiudizi di polizia, in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, lo straniero ha opposto attiva resistenza spintonando i militari.

Pertanto il goovane moldavo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.