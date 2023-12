Ieri i carabinieri di Ge-Carignano, a seguito di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici aggravata in concorso una coppia di italiani entrambi 35enni e con pregiudizi di polizia.

I giovani sono stati sorpresi a occupare abusivamente, adibendolo ad alloggio, un vano situato nei piani interrati di un padiglione adiacente alla centrale termica dell’ospedale Galliera.