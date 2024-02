L’assistenza dei volontari Anpas Liguria al Festival di Sanremo 2024

Nell’ambito del 74º Festival della Canzone Italiana, in corso dal 6 al 10 febbraio presso il Teatro Ariston, l’impegno dei volontari Anpas Liguria si intensifica, garantendo un’importante opera di assistenza.

Le associazioni Anpas della provincia di Imperia si sono attivate già da settimane, collaborando con il servizio 118 dell’Asl 1 per fornire assistenza sanitaria presso il Teatro Ariston.

A questa iniziativa si è recentemente unito il lavoro dell’Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, che assicurerà un servizio di assistenza alla popolazione e presidierà il COC (Centro Operativo Comunale) fino alla conclusione dell’evento, con un’operatività giornaliera dal pomeriggio fino a tarda notte.

Le squadre, composte da 10 volontari al giorno, saranno pronte a intervenire sia a piedi che con mezzi specializzati in caso di emergenze di varia natura. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, saranno attive la Croce Bianca di Imperia, Matuzia Emergenza, la Croce Verde Intemelia e la Croce Bianca Pornassio, che supporteranno il Teatro Ariston e le aree circostanti, garantendo interventi tempestivi in caso di necessità.

In totale, più di 40 volontari e dipendenti Anpas saranno impegnati nell’evento, assicurando un servizio continuo e coordinato insieme al personale dell’emergenza dell’Asl 1, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti al Festival.

Il presidente dell’Associazione Volontari Sanremo, Claudio Ammirati, ha sottolineato l’orgoglio nel partecipare a un evento di tale rilievo, assicurando la massima professionalità e dedizione da parte dei volontari.

Anche il presidente di Anpas Liguria, Nerio Nucci, ha ribadito l’importanza dei volontari in situazioni di grande affluenza come il Festival di Sanremo, esprimendo gratitudine per la disponibilità delle associazioni ad affrontare l’evento con impegno e competenza.