Socrem organizza corso su La morte e il lutto nel mondo animale

Genova – Il corso “La morte e il lutto nel mondo animale” ha suscitato un notevole interesse nella comunità genovese, con diverse adesioni registrate per l’evento che si terrà il 9 e 10 febbraio.

Questo corso innovativo, promosso dalla Socrem e dall’Associazione Regionale Nazionale delle Pubbliche Assistenze, rappresenta un’opportunità unica di formazione dedicata a un tema delicato ma cruciale.

I sei relatori, esperti in medicina veterinaria, psicologia, educazione cinofila, e altro ancora, garantiranno un approfondimento esaustivo su una tematica attuale e di rilevanza sociale.

Il corso, rivolto a medici veterinari, operatori del settore animale, psicologi, educatori e appassionati del mondo animale, tratterà argomenti di grande interesse, attingendo anche a miti e leggende millenarie che hanno accompagnato il rapporto tra uomo e animale.

Le iscrizioni sono ancora aperte e gli interessati possono inviare la propria domanda entro il 10 febbraio all’indirizzo email segreteriacentrostudivitale@gmail.com, allegando il proprio curriculum vitae.

Per informazioni e contatti telefonici, è possibile contattare la Dr.ssa Linda Alfano al 3397201935 o il Dr. Ivano Malcotti al 3483246854.

Il corso affronterà anche questioni etiche legate alla gestione del dolore animale e alla difficoltà di prendere decisioni cruciali, come l’eutanasia.

In un contesto sempre più orientato al benessere degli animali domestici, è essenziale sviluppare competenze empatiche e responsabili per garantire un supporto adeguato alle famiglie e agli operatori che si trovano ad affrontare situazioni di lutto e sofferenza.

Partecipare a questo corso significa acquisire strumenti pratici e teorici per gestire situazioni delicate e per contribuire a promuovere il benessere degli animali e delle loro famiglie.

Programma

Venerdì 9 febbraio 2024

Ore 14.00 – 16.00 Rosagemma Ciliberti “La relazione uomo – animale tra bioetica e biodiritto”. Professore di II fascia di Bioetica – Università degli Studi di Genova; Membro Steering Committee of World Department for Bioethics in Surgery Research and Technology dell’UNESCO (World Medical Association).

Ore 16.00 – 18.00 Stefano Vanin “Riti funebri nel mondo animale”. Professore di II fascia di Zoologia Università degli Studi di Genova; Past President Associazione Europea per l’Entomologia Forense (EAFE) e Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF).

Sabato 10 febbraio 2024

Ore 9.00 -11.00 Barbara Rigamonti “La morte e il dolore nel mondo animale”. Medico Veterinario omeopata, responsabile per la didattica e docente Società Italiana Omeopatia Veterinaria.

Ore 11.00 – 13.00 Paolo Donadoni; “0Il danno da provocata interruzione della relazione con l’animale d’affezione”. Giurista, dottore di ricerca in Bioetica, membro del Gruppo di lavoro Problemi bioetici della medicina veterinaria del Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.).

Ore 14.00 – 16.00 Linda Alfano “La perdita dell’animale d’affezione: la comunicazione al dolente – esercitazioni pratiche guidate”. Psicologa-psicoterapeuta, prof. a c. di Bioetica e Psicologia Generale Università degli Studi di Genova.

16.00 – 18.00 Luigi Ferrannini “Il burn out degli operatori e la fatica da compassione”. Medico Psichiatra, Past President della Società Italiana di Psichiatria e Consigliere Onorario.