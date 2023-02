Il 1° Aprile torna a Rapallo la Rea Palus Race

Siamo ormai a un mese dal ritorno della Rea Palus Race, che sabato 1 aprile riempirà la spiaggia di Rapallo ma soprattutto attirerà intorno a sé tantissima gente, una folla di atleti ma anche di curiosi, pubblico e fan della disciplina, come sempre avviene per la classica per antonomasia delle corse OCR.

Nella cittadina ligure si lavora a gran ritmo per l’evento, per il quale stanno arrivando iscrizioni a pioggia: sono infatti numeri pre-covid quelli che gli organizzatori stanno registrando.

Molti vogliono aderire alla prima batteria della gara ELITE, quella agonistica, che racchiude tutti i big della specialità: qui il comitato organizzatore dovrà fare una selezione, basandosi in particolare sui risultati delle edizioni precedenti.

Nel contempo anche le partenze non agonistiche – le OPEN – stanno andando incontro al sold out: le registrazioni per l’evento del 1° aprile stanno infatti balzando verso l’importante traguardo delle 500 presenze.

I concorrenti affronteranno un tracciato di 10 km con 620 metri di dislivello contrassegnati da ben 21 ostacoli, della più diversa specie: ci sarà da strisciare sotto al filo spinato (vero), da correre in riva al mare e da camminare con le mani in aria appigliandosi alle corde, insomma tantissimi elementi da superare senza penalità per non appesantire il tempo finale. I concorrenti ELITE hanno un solo tentativo a disposizione per ogni ostacolo, inoltre non possono né ricevere né dare aiuto per superarlo. La prima batteria scatterà alle 10:00, a seguire tutte le altre che andranno a comporre la classifica finale, poi alle 12:20 inizieranno le batterie per la categoria Open, quella non competitiva. In questo caso i corridori affronteranno 5 km per 230 metri di dislivello, con 20 ostacoli da affrontare volendo con diversi tentativi.

Tantissimi i premi a disposizione, con due particolari trofei artistici di altissima qualità che andranno ai vincitori.

Domenica sarà poi la volta della Rea Palus Kids, riservata ai più piccoli dove l’aspetto ludico avrà naturalmente il sopravvento. Le iscrizioni sono ancora in corso e questi sono gli ultimi giorni per non incorrere nell’aggravio dei prezzi: fino al 2 marzo si potrà pagare solamente 69 per la Elite e 54 per la Open, in questo caso versando altri 10 euro si avrà il chip per la registrazione del tempo finale e dare un ulteriore stimolo alla sfida contro se stessi. L’appuntamento è alla Rotonda Marconi, teatro di una delle giornate più divertenti dell’anno.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 388 6481962 – www.reapalusrace.it