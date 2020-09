Galleria Malocello Varazze e l’arte di Fattori e Valle

Mostra personale di Ida Fattori e Agnese Valle nella Gallery Malocello di Varazze

Da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2020, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, nel centro storico della “Città delle Donne”, ospita la mostra personale della pittrice Ida Fattori e della ceramista e pittrice Agnese Valle. Entrambe esporranno opere ad olio più i bellissimi vasi in ceramica di Agnese.

La mostra resterà aperta e visitabile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inoltre, il venerdì, sabato e domenica anche dalle 21:00 alle 23:00. Ingresso libero.

L’esposizione, allestita in locali sanificati nel rispetto delle ordinanze emanate dalle competenti autorità, in seguito all’emergenza epidemiologica da coronavirus, è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

Ida Fattori vive e lavora ad Arenzano. Ha frequentato il ‘Liceo artistico di Torino e, in seguito ha proseguito gli studi specializzandosi in tecnica scenografica. E’ stata aiuto scenografo al Teatro Regio di Torino, ha collaborato come scenografa in alcune associazioni teatrali e musicali di Arenzano, dov’è anche docente di disegno e pittura alla Università delle tre età.

Il prof. Germano Beringhelli, giornalista e critico d’arte, così scrive dei suoi lavori: “Nelle opere pittoriche di chiara propensione figurativa è evidente un impianto strutturale di derivazione espressionistica (Heckel, Kirchner) nonché di eccezione simbolista che manifesta appunto la temperie scenografica.”

La Fattori ha partecipato a numerose manifestazioni espositive; ne segnaliamo alcune: nel 1999 nella Fortezza del Priamar di Savona, durante la manifestazione “Gli aromi delle Alpi e del Mare”; alle mostre della Società Promotrice di Belle Arti in Liguria e figura sul calendario dell’anno 2000, realizzato per la medesima associazione; nel 2001 a “Villa Groppallo” nella collettiva circolo, “Nicolò Poggi” con ceramiche; nel 2010 alla biennale regionale “Water color exhibition” nella città di Tata (Ungheria), presso “Magyary Zoltan Culture centre”; Settembre 2010 alla 6° lnternational Contemporary Art ‘Exhibitìon, nel castello Plassenburg di Kulmbach (Germania), mostra organizzata dall’associazione Kunst & Arte, che ha poi riproposto la stessa mostra nella serra del parco Negrotto Cambiaso di Arenzano.

Agnese Valle è nata ad Arenzano (Genova) dove vive e lavora. Ha frequentato la scuola professionale del CIF a Sestri Ponente, la scuola di ceramica, diretta da Adriano Leverone, ad Albissola Superiore, l’atelier di ceramica S. Pietro di Albissola Capo, la fornace “Ceramichiamo” di Marco Tortarolo ad Albissola Capo e presso lo “Studio A-Ceramica design” di Susanna Sala ad Albissola Capo. Attualmente opera presso lo studio di Carlo Bemat a Savona. È inserita nel “Dizionario degli Artisti Liguri”, nel “Repertorio illustrato degli artisti liguri” e nel CD Rom “Gli artisti liguri” a cura di Germano Beringheli (De Ferrari Editore). Si sono occupati di lei: Germano Beringheli, Nalda Mura, Alida Gianti, Giorgio Sguerso, Angela Agostino e Antonella Saracco. In pittura è autodidatta. Ha partecipato a numerose mostre individuali e collettive in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti da parte del pubblico e della critica