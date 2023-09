Calcio – Un Cadimare pressoché decimato

La Spezia – Memo male che almeno gli attaccanti ci sono tutti, salvo clamorosi imprevisti in extremis, altrimenti al debutto in campionato non si sarebbe stato pezzo di campo dove al Cadimare non fosse mancato qualcosa…

Contro la quotata Caperanese (anche se in Coppa Italia a Santo Stefano Magra non abbia di recente impressionato gran che) domenica 10/9, ore 15 al “Denis Pieroni, Pieve spezzina; a mister Massimo Baudone mancheranno infatti: Nicolò Conti in difesa, l’esterno Alessio Di Vittorio e il trequartista brasiliano-portoghese Gustavo Afonso Calefe, più il “co-portiere” Alessandro Pietra.

Ad ogni modo l’atmosfera in casa bianconera non appare malvagia, in Coppa contro il “nome” Canaletto Sepor i cadamoti non hanno giocato male né nel turno d’andata né in quello di ritorno, anzi con un po’ di fortuna chissà che non ci sarebbe scappato il gran colpo. Nel frattempo, proseguono le pratiche per il tesseramento del colombiano Sebastian Cardona Henao, trequartista-ala proveniente dalla serie b argentina.

Per la cronaca questa volta arbitra Gardella, assistenti Bonino e Filangeri, tutti di Chiavari.

Nella foto, Afonso Calefe, molto probabilmente ancora in panchina