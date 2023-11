Calcio – La Bolanese batte il Casarza

Bolano – Con lieve fatica la Bolanese “regola” il Casarza Ligure al “Bertolotti”. Padroni di casa in vantaggio poco prima della mezz’ora, con Cozzani (che poi dovrà uscire per infortunio come Bonelli) a suggello di una triangolazione con D’ Ascanio, al quale Cambiano nega poi il raddoppio a un paio di minuti dal riposo…raddoppio però solo rimandato, poiché all’ 8′ del secondo tempo lo firma Briselli, su cross di Civinini. Annullato al 32′ un gol a Traversaro su calcio di punizione dalla distanza. A un paio di minuti dal termine Righetti accorcia le distanze e ciò dà nuova “suspense” al finale peraltro dal recupero lungo.

Tabellino.

BOLANESE – CASARZA 2 – 1

MARCATORI: 28′ Cozzani, 53′ Briselli, 88′ Righetti.

BOLANESE: Rossi, Billi, Serusi; Carta, Lapperier, Podenzana; Sommovigo (Hamza), Civinini (Luti), Cozzani (Conti N.); Briselli (Plicanti) e D’ Ascanio.

CASARZA LIGURE: Cambiano, Hussein, Bretagna; Conti, Rombelli, Napoli; Traversaro, Righetti, Rolandi; Bonelli (Traversi) e Simeone.

ARBITRO: Bruzzone di Genova.