Calcio – 3 punti d’oro per il Magrazzurri

S. Stefano Magra – Botta e risposta fra Magrazzurri e Sampierdarenese in avvio di ripresa (e già sul finire del primo tempo c’era stata una traversa colpota dagli ospiti…) al “Luigi Camaiora”, poi a tempo regolamentare scaduto Ballani sancisce il successo santostefanese, che rinfranca la squadra locale dopo le recenti dimissioni del direttore sportivo Marco Giannarelli e del direttore tecnico Alessio Mezzani. Giannarelli è arrivato in estate nel club che lo ha visto in passato anche nelle vesti di calciatore, affiancando Mezzani, questi già da un paio di stagione sportive a Santo Stefano Magra; ma Il rapporto si è concluso salvo clamorosi colpi di scena.

Questa intanto l’odierna classifica dopo 8 giornate nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Molassana Boero e Caperanese punti 16; Bogliasco 15; Psm Rapallo 14; Intercomunale Beverino e Don Bosco Spezia 13; Levanto 12; Little james e Canaletto Sepor 11; Unione Sampierdarenese, San Desiderio, Magrazzurri e Tarros Sarzanese 10; Vallescrivia 8; Cadimare 5; Rapallo Rivarolese 2.

Tabellino.

MAGRAZZURI – U. SAMPIERDARENESE 2 – 1

MARCATORI: 53′ Pannone, 57′ Cadenasso, 92′ Ballani.

MAGRAZZURRI: Tonelli R.,Rizzari, Mameli; Ortelli, Lazri (Menotti), Giannarelli; Petriccioli (Pellegri), Lazzoni (Benabbi), Pannone (Gasparotti); Ballani e Salamina. All. Putti.

UNIONE SAMPIERDARENESE: Secondelli, Gallo, Costa; Serpa, De Simone, Fossati; Chiarabini (Blagini), Cadenasso (Bevegni F.), Boggiani (Fedri); Fiorucci (Pittaluga V.) e Peirotti. All. Pittaluga R.

ARBITRO: Martino di Savona.

Nella foto il “Magra” all’attacco