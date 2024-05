Domani sciopero scuola anti-Invalsi di SGB, CUB e ADL Cobas

Con circolare del 24 aprile scorso il Ministero dell’istruzione e del Merito comunica che SGB, Sindacato Generale di Base e CUB – Scuola Università e Ricerca, con adesione dell’ADL Cobas, hanno proclamato lo sciopero del personale docente, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero, per domani.

Lo sciopero è così articolato:

“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2024.

Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove di cui al punto precedente, nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2024 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”. Marcello Di Meglio