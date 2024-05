Domenica 26 maggio 2024 la festa della focaccia di Recco

Domenica 26 maggio l’atteso evento annuale della Festa della Focaccia di Recco si terrà nella cittadina del Golfo Paradiso per celebrare uno dei tesori gastronomici più amati della Liguria.

Organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco e dal Comune di Recco, con il sostegno della Regione Liguria, della Camera di Commercio di Genova e della Città Metropolitana di Genova, insieme alla collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco.

La celebre Focaccia di Recco col Formaggio IGP ha una storia antica che si tramanda di generazione in generazione. Dal 2015, grazie agli sforzi del Consorzio, è stata insignita del prestigioso riconoscimento DOP e IGP, consolidando la sua fama nel panorama gastronomico internazionale. Recco è diventata una meta rinomata nel turismo enogastronomico grazie a questa delizia culinaria.

La Festa della Focaccia di Recco non è solo un evento, ma una vera e propria celebrazione. Gli storici panificatori Moltedo e Tossini, insieme al Consorzio, distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni in varie postazioni della città, rendendo omaggio a questo prodotto iconico che ha contribuito in modo significativo all’economia locale e alla reputazione internazionale di Recco.

Sabato 25 maggio, in occasione dell’evento, si terrà anche “I piccoli focacciai” in piazza Nicoloso alle ore 15:30. Questo evento speciale coinvolge centinaia di alunni delle scuole elementari di Recco, che avranno l’opportunità di imparare i segreti della preparazione della focaccia col formaggio direttamente dalle mani esperte dei maestri focacciai. Ogni partecipante riceverà una maglietta della Festa e un kit completo da “Piccolo focacciaio”, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile.”

Domenica 26 maggio “La Festa della Focaccia di Recco”

Al mattino le focacce del mattino “con e senza” (cipolle)

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto in piazza Nicoloso:

dalle 10.00 alle 11.00 Panificio Tossini di via Assereto,

dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma.

dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870,

Al pomeriggio tutti in coda per la focaccia di Recco col Formaggio IGP

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

ore 15,00 alle 17,30 – in via Vittorio Veneto CONSORZIO FOCACCIA DI RECCO – produzione a vista

ore 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO 1870

ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma

Ore 12.00 “Le Sfide della Festa”

Iscrizioni in Piazza Nicoloso all’Info Point Pro Loco alla mattina dalle ore 10,00.

Momenti di puro divertimento con la “Scianka (gara in genovese) “con e senza” cipolle, appuntamento dalle ore 12,00 Panifico Moltedo 1874 di via XX Settembre.

Sfide nel mangiare più rapidamente possibile 300 grammi di focaccia normale e focaccia con le cipolle

Ore 13.15 “La No Limits Challenge”

Dieci coppie (maschi/femmine/solo maschi/solo femmine) “coraggiose” (quando non ce la fa più uno subentra il secondo) estratte a sorteggio (sempre centinaia le iscrizioni …), nella centrale piazza Nicoloso, supportate da un tifo da stadio si sfidano per divorare una teglia intera di Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Tutto il giorno “Musica Musica Musica”

Palco centrale in piazza Nicoloso, davanti al Palazzo Comunale con DJ Set di Carlo Trapani.

Infinity Recco, la Radio sul mare WebRadio internazionale in diretta da Recco in via XX Settembre e in via Vittorio Veneto con Max Repetto (voce e animazione) e Marco Veneziano (Musica e Jingles). In Via Roma/piazza San Giovanni Bono Wanted Country Dance. Al pomeriggio versione itinerante con partenza da piazza Nicoloso per la Filarmonica G. Rossini di Recco.

Tanto altro da fare e da vedere

Info point Pro Loco anche per gli altri eventi recchesi quali Sagra del Fuoco, tradizioni e calendario estivo delle manifestazioni. Le piazze e vie cittadine offrono esposizioni di antiquariato, hobbisti, del libro usato, sapori, profumi, fiori e tradizioni di Recco, artistiche con la Collettiva artisti recchesi e delle associazioni di solidarietà. Chess&Cheese con ASD Scacchi Golfo Paradisi per imparare le complesse strategie di uno dei giochi più popolari al mondo. Ospiti speciali il Raduno di FIAT 500 d’epoca e derivate sino al 1977, organizzato dal Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda. Un benvenuto speciale da parte dei commercianti di Recco che saranno aperti con i loro negozi dedicando offerte speciali agli ospiti della Festa della Focaccia.

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “Ecofesta”

Da anni la Festa della Focaccia di Recco è “ECO FESTA” con materiale BIO e compostabile per il rispetto dell’ambiente. Le distribuzioni vedranno infatti l’utilizzo di piattini e posate (pronti 30000 pezzi di uno e dell’altro) in Mater-bi (bioplastica creata dall’ amido di mais, grano e patata, totalmente biodegradabile e compostabile) e in polpa di cellulosa ricavata da fibre residue della lavorazione di alcune piante, quali bamboo e canna da zucchero I prodotti realizzati con le bioplastiche, alla fine del loro ciclo di utilizzo, ritornano alla natura senza arrecare alcun danno all’ambiente.

Collegamenti con Recco

Per raggiungere Recco prediligere i collegamenti via mare da Genova Porto Antico con i traghetti Golfo Paradiso di Camogli o i mezzi pubblici (la stazione è di facile accesso alla Città, il capolinea bus in pieno centro). Con i mezzi privati parcheggi in Città con tariffe giornaliere agevolate. Info pullman turistici e agenzie di viaggi: mail info@focacciadirecco.it – Tel. 0185 730748.

I ristoranti della focaccia col formaggio IGP

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Panifici a Recco: Panifici Tossini – Panificio Moltedo G.B. – Panificio Moltedo Luisa; Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini. Asporto a Camogli: Revello.

Facebook Focaccia DI Recco oppure La festa della Focaccia di Recco

Instagram focacciadirecco_igp www.focacciadirecco.it