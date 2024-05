Il dott. Sebastiano Salvo è il nuovo Questore della Spezia

Trasferito da Pisa alla Spezia dopo le polemiche seguite agli scontri del 23 febbraio scorso, con le manganellate dei poliziotti sugli studenti al corteo pro Gaza

Il dott. Sebastiano Salvo da oggi è il nuovo Questore della Spezia. Subentra a Lilia Fredella che andrà a ricoprire un incarico al ministero dell’Interno, come direttore dell’ufficio analisi coordinamento e documentazione.

Il Questore Sebastiano Salvo, genovese, 60 anni, in Polizia dal 25 ottobre 1989, dopo il corso di formazione è assegnato alla Questura di Genova ove sviluppa tutta la sua carriera sino alla nomina a Dirigente Superiore, intervenuta nell’anno 2019.

Nell’ufficio del capoluogo ligure svolge all’inizio diversificati incarichi come funzionario addetto presso Uffici Sezionali, all’Ufficio di Gabinetto ed alla Digos.

Dal 2003 assume stabilmente l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura, sino al Giugno 2016 quando gli vengono attribuite le funzioni di Vicario del Questore di Genova.

Per la natura degli incarichi assegnati matura considerevole esperienza e professionalità nell’ambito gestionale ed organizzativo, con specifico riferimento alla pianificazione dei servizi di controllo del territorio ed al governo ed alla gestione degli eventi critici di ordine e sicurezza pubblica.

In virtù di ciò contribuisce fattivamente alle esigenze organizzative connesse agli eventi svoltisi in Italia in occasione del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, lavorando dall’aprile al settembre del 2003 aggregato presso la Questure di Varese, per la Riunione informale dei Ministri del Lavoro e Welfare, di Pistoia, per la Riunione informale dei Ministri dell’Ambiente e dell’Innovazione Tecnologica e di Trento, per la Riunione informale dei Ministri degli Esteri.

In occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del febbraio del 2006, è nominato con decreto del Capo della Polizia, componente del Centro Nazionale di Informazione Olimpica (CNIO) e aggregato a Torino dal Gennaio al Marzo del 2006.

L’esperienza conseguita in questi contesti ha determinato altresì l’affidamento di diversi incarichi di docenza presso la Scuola per l’Ordine Pubblico istituita nel 2008 a Nettuno nonché presso la Scuola superiore di Polizia in Roma.

Promosso dirigente superiore, nel marzo del 2019 assume l’incarico di Direttore la 1^Zona Polizia di Frontiera Aerea, Marittima e terrestre del Nord/Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) occupandosi tra l’altro di cooperazione transfrontaliera con la controparte Francese e Svizzera per la soluzione delle criticità legate al fenomeno dei cd. “flussi secondari” soprattutto nell’area confinaria di Bardonecchia e Claviere e presso i valichi di Ventimiglia.

Dal 1° agosto 2020 ha assunto le funzioni di Questore della Provincia di Asti, sede nella quale è rimasto fino al Luglio del 2023 quando è stato nominato Questore di Pisa.