Minacce anarchiche a Toti e Bucci, solidarietà da Rosso e Balleari

“A nome di Fratelli d’Italia, esprimo solidarietà al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci per essere stati presi di mira, per l’ennesima volta, da estremisti vicini alla sinistra radicale che approfittano del sacrosanto diritto di manifestare per oltraggiare le divise e insultare le istituzioni”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato genovese e coordinatore ligure di FdI Matteo Rosso, durante la conta dei danni lasciata dalla manifestazione di anarchici e giovani dei centri sociali legati alla sinistra radicale all’indomani del passaggio del corteo in centro città a Genova in solidarietà con gli otto arrestati.

Secondo l’accusa, l’altra notte gli anarchici e i giovani del centro sociale ex Latteria occupata a Sarzano avevano circondato e aggredito un paio di carabinieri intervenuti a seguito di un furto in abitazione nel Centro storico genovese.

Successivamente, a difesa dei colleghi e considerata la situazione di pericolo, erano intervenuti altri militari e agenti della Polizia locale.

Parole di condanna anche da Stefano Balleari, candidato alle europee e capogruppo regionale di FdI: “Genova non può essere ostaggio di questi fuorilegge: chi ama la nostra Città non la danneggia deturpando i nostri palazzi storici, patrimonio UNESCO”.

Ferma condanna anche da parte del capogruppo comunale di FdI Franco De Benedictis:”Palazzo Tursi è la casa dei genovesi: chi ama Genova, la rispetta. Chi la deturpa, non è degno di amarla”.