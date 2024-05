Aromatica 2024: Un’esperienza sensoriale unica con oltre 30.000 visitatori

Il weekend appena trascorso ha visto le vie del centro di Diano Marina trasformarsi in un vero e proprio paradiso per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni liguri, grazie a Aromatica 2024.

Questo evento straordinario ha attirato oltre 30.000 visitatori, offrendo loro un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Con 90 espositori, 30 ospiti illustri e un ricco programma di eventi che comprendeva cooking show, degustazioni guidate e cene a 4 mani, Aromatica 2024 è stato un vero trionfo della gastronomia locale.

Chef rinomati come Gianfranco Vissani, Oscar Farinetti, Ivano Ricchebono, Flavio Costa e Jorg Giubbani hanno deliziato il pubblico con le loro creazioni culinarie, celebrando i sapori autentici della Liguria.

L’atmosfera vivace e vibrante delle vie del centro di Diano Marina ha reso l’esperienza di Aromatica ancora più coinvolgente. I colori accesi dei prodotti locali e i profumi avvolgenti delle erbe aromatiche hanno catturato l’attenzione e i sensi dei visitatori, trasportandoli in un viaggio culinario senza precedenti.

Ma Aromatica non è stata solo una festa per il palato: è stata anche un’occasione per celebrare le tradizioni e l’artigianato della Liguria. Oltre ai numerosi stand gastronomici, l’evento ha ospitato anche produttori locali di artigianato, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare prodotti unici e autentici, direttamente dai produttori stessi.

Le premiazioni sul palco hanno aggiunto un tocco di emozione all’evento, riconoscendo l’impegno e la creatività dei partecipanti. Tra i premiati, spicca Nicole Viadana della Dea Diana Gin, che ha ricevuto il premio per lo stand dei produttori più bello, evidenziando l’importanza dell’estetica e della presentazione nell’esperienza gastronomica complessiva.

Aromatica 2024 è stata molto più di una semplice manifestazione culinaria: è stata un’ode alla cultura, alla tradizione e alla bellezza della Liguria, che ha catturato il cuore e i sensi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare.