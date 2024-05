Genova, arrestata una 28enne: aveva evitato per anni il carcere facendo figli

Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato una 28enne, condannata in via definitiva per reati inerenti ripetute violazioni della normativa Antimafia, con particolare riferimento alle misure di prevenzione personali e reati contro il patrimonio.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità della donna arrestata.

Il provvedimento di cumulo, per un totale di 11 anni e 10 mesi di reclusione, contempla ben 17 sentenze di condanna emesse dai Tribunali di Genova, La Spezia e Roma, e comprendono fatti commessi dalla donna già a partire dal 2011, quando era appena 15enne.

La donna era riuscita finora a evitare il carcere grazie al fatto di essere madre di cinque figli, ottenendo pertanto i benefici che la legge consente in questi casi, quali ad esempio, il deferimento della pena.

Rintracciata nei pressi dell’indirizzo di residenza dei figli perché lei risultava essere irreperibile, è stata arrestata dai poliziotti e rinchiusa nel carcere di Genova Pontedecimo.