Arrestata truffatrice seriale: deve scontare 6 anni di carcere

Nell’ambito delle attività investigative condotte dalla Squadra Mobile per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno arrestato un’italiana, nata in Svizzera, soggetta a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

La donna, 38 anni, senza fissa dimora, è stata rintracciata a Ceriale dopo un’accurata indagine.

Deve espiare una pena di 5 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione per una serie di furti aggravati e truffe commesse nelle province di Como, Savona e Varese tra il 2014 e il 2019.

Il suo modus operandi consisteva nell’agganciare le vittime in strada, chiedendo passaggi tramite autostop.

Sfruttando la distrazione dei conducenti, rubava denaro dai portafogli o ingannava le persone, chiedendo prestiti per supposte cure mediche urgenti per familiari, per poi fuggire.

La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Genova – Pontedecimo ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena.