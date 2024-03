Via Bottini, altro furto in casa a Sturla: ladri fuggiti indisturbati

Dopo quello dell’altro giorno in via Orlando, quando i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario di casa, ieri pomeriggio si è registrato un altro furto in abitazione a Genova Sturla.

Stavolta i malviventi hanno colpito in via Bottini.

Dopo avere forzato una porta-finestra sono riusciti a entrare nell’alloggio e aforzare la piccola cassaforte nascosta in una delle stanze.

Hanno rubato orologi, ori e preziosi per un valore di alcune migliaia di euro e poi sono fuggiti indisturbati.

I proprietari di casa si sono accorti dell’effrazione al loro rientro, poco prima delle 20.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e i colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi.

Indagini in corso.