Nordafricano armato di coltello aggredisce connazionali e agenti, che gli sparano

Ha aggredito e minacciato di uccidere due suoi connazionali, ma la Polizia spara e lo blocca.

Un giovane nordafricano, già conosciuto dalla Forze dell’ordine e mai rimpatriato, ieri sera è stato ferito all’addome dal colpo di pistola sparato da un poliziotto che, poco prima, aveva tentato di bloccarlo perché, armato di coltello, stava pericolosamente minacciando di morte due suoi connazionali e poi ha aggredito e rivolto la lama anche contro gli agenti intervenuti.

Secondo quanto riferito, lo straniero ha preso il coltello in mano al culmine di una lite fra nordafricani in un’abitazione di via Quarda Superiore a Savona, puntandolo contro i connazionali.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di una Volante, tempestivamente inviati dalla centrale operativa del 112 a seguito di una segnalazione per il violento alterco in casa.

Gli agenti hanno tentato inutilmente di fermare il pericoloso straniero armato di coltello, che però non ha desistito dal suo intento e ha reagito pure contro i poliziotti. Così uno di loro è stato costretto a sparare per fermarlo.

Il nordafricano ferito all’addome, a terra ma cosciente e ormai innocuo, è stato successivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del San Paolo di Savona. Non risulta in pericolo di vita.