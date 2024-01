A febbraio in Fiera ritorna la mostra-mercato ArteGenova

Fiera di Genova dal 16 al 18 febbraio ritorna ArteGenova, prestigiosa mostra-mercato

Dal 16 al 18 febbraio, presso il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, si terrà la mostra-mercato ArteGenova 2024. Dopo un anno di pausa dovuto a lavori nel quartiere fieristico, l’evento è pronto a rivelare opere straordinarie firmate dai più celebri artisti dell’arte moderna e contemporanea.

Organizzato dalla società padovana Nord Est Fair, ArteGenova è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte. Un’occasione di incontro con miti intramontabili del passato e gli artisti emergenti del presente. Collezionisti, mercanti internazionali d’arte e appassionati avranno l’opportunità di esplorare migliaia di opere provenienti da oltre 100 gallerie di altissimo livello.

Nell’edizione del 2022, l’evento ha registrato la partecipazione di 20.000 visitatori. La fiera presenterà una raffinata selezione di opere provenienti da quasi tutte le regioni italiane, con una particolare enfasi su Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Marche, Abruzzo e Campania. Una galleria svizzera contribuirà ad arricchire ulteriormente la varietà delle opere esposte.

La mostra-mercato ArteGenova abbraccia un’ampia gamma di espressioni artistiche, dalle tavole dei fumetti alle fotografie, dalla Street Art alle installazioni, dalle gallerie virtuali agli ologrammi. Inoltre, sarà possibile immergersi nella crypto arte NFT, una forma innovativa che consente di acquisire opere digitalizzate attraverso valute digitali.

ArteGenova 2024 promette tre giorni di cultura internazionale, con un’atmosfera vibrante e la possibilità di scoprire e apprezzare opere uniche provenienti da artisti di tutto il mondo.

Ad ArteGenova da non perdere opere di grandi maestri

Per questo la prossima 18^ ArteGenova, accanto ai capolavori dei grandi maestri, ospiterà quadri, sculture, installazioni, opere luminose, foto, tavole di fumetti, NFT e opere di famosi interpreti internazionali della Street Art. Tra i lavori più importanti “in galleria” a Genova, figurano le firme di Picasso, Christo, Fontana, Klee, Magritte, Warhol, De Chirico, Balla. Poi, ancora: Accardi, Afro, Arman, Baj, Boetti, Burri, Carrà, Clemente, De Pisis, Dorazio, Guttuso, Haring, Hartung, Mathieu, Matta, Morandi, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova, Wesselmann e molti altri.

Capolavori dell’arte che vanno da fine Ottocento agli anni Settanta del Novecento, a cui si uniscono le nuove tendenze del nostro tempo.

ArteGenova importante vetrina per generazioni emergenti

ArteGenova sarà anche importante vetrina per le generazioni emergenti. Presenti con le loro provocazioni e curiosità nella sezione dedicata all’arte accessibile Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.) – 5^ edizione.

Qui 74 tra gallerie, associazioni, collettivi e singoli artisti di 11 regioni, più Francia, Germania, Svizzera, Polonia e Iran, presenteranno opere dal costo inferiore ai 5.000 euro. In quella che è una scommessa nata per creare un rapporto diretto con nuovi artisti a cui sarà rivolto un premio speciale per la migliore opera. Questo grazie a Banca Mediolanum che dal 2018 è sponsor di ArteGenova.

Le presenze a questa sezione sono: per il 32% liguri, per il 13,5% lombarde, per il 12% venete e per l’8% piemontesi.

Nicola Rossi, ideatore e curatore di ArteGenova: Ritorniamo con grande energia

“Ritorniamo con grande energia in un territorio come quello ligure tradizionalmente molto sensibile all’arte, dove la sola provincia di Genova conta più di 45 gallerie. La Liguria rappresenta un ottimo punto di congiunzione con il bacino culturale e imprenditoriale del nord ovest, della Costa Azzurra e quello tosco – emiliano”, spiega Nicola Rossi ideatore e curatore di ArteGenova.

Vernice su invito giovedì 15 febbraio, ore 18.

Come ogni anno la fiera sarà animata da un calendario di performance, conferenze e incontri.

Orari per il pubblico: tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. Biglietti e informazioni sul sito www.artegenova.com.

Il biglietto intero è di 12 euro (ridotto 8 euro), ma fino al giorno 15 febbraio online costerà 10 euro. Gratis fino ai 12 anni e per scolaresche e accompagnatore. Ingresso da piazzale Kennedy con parcheggio gratuito sotto la tensostruttura.