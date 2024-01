Ubaldo Pantani in Stradanuova a Genova il 26 gennaio 2024 arriva il grande attore, comico, imitatore allievo di Giorgio Albertazzi

E’ da anni protagonista in tv con programmi comici sulle reti Rai (tra cui “Quelli che il calcio” per 12 edizioni) e Mediaset (il ciclo Mai dire, con la Gialappa’s Band), principalmente con il ruolo di comico-imitatore, proponendo personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri).

Nell’estate 2019, conduce il format “Vero e più vero”, docu reality in quattro puntate andato in onda su Rai2 Al cinema è stato diretto da Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi. Appassionato di Storia, ha messo in scena numerosi spettacoli di teatro di narrazione e condotto per Rai2 molti speciali per il Giorno della Memoria. Con “Born in the Solvay”, si racconta per la prima volta dal vivo, ripercorrendo il suo percorso artistico e personale in un monologo acuto e ironico.

Stradanuova Teatro Centrale in Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18

ingresso da Vico Boccanegra 16124 Genova

cell. +39 331 6149450