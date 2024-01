GNV Grandi Navi Veloci lancia una campagna di recruiting per 500 posizioni

La Compagnia di traghetti GNV Grandi Navi Veloci, appartenente al Gruppo MSC, sta organizzando una nuova campagna di recruiting per l’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. I primi recruiting day si svolgeranno mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio.

Il primo appuntamento avrà luogo a Torre del Greco, presso l’Hotel Poseidon (Via Cesare Battisti 80, Torre del Greco NA), dalle ore 14:00 alle 19:00 mercoledì 24 e dalle ore 9:00 alle 17:00 giovedì 25 gennaio. La campagna di recruiting proseguirà successivamente con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.

La Compagnia è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui garzoni e piccoli di camera, cuochi, pizzaioli, commissari, ufficiali di macchina, ufficiali di coperta, ottonai, operai, frigoristi e personale di gestione dell’Hotel come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano anche candidati con competenze linguistiche, in particolare in arabo, francese e spagnolo.

Durante le giornate di recruiting, i candidati avranno l’opportunità di partecipare a colloqui conoscitivi, conoscere l’azienda, la vita a bordo e scoprire le diverse opportunità di carriera offerte dalla Compagnia.

A coloro che vorranno partecipare agli open day si richiede di portare con sé una copia aggiornata del proprio curriculum vitae. Anche candidati senza esperienze pregresse a bordo sono incoraggiati a partecipare, e in caso di accettazione, saranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi necessari e seguiti durante tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Successivamente, i candidati avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di training a bordo in collaborazione con MSC Training Center.

Per l’invio dei CV è possibile consultare il sito della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it