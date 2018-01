Mentone, polizia francese da record: nel 2017 arrestati 48.000 clandestini. E noi?

Macron non scherza. La polizia francese oggi ha reso noto di avere effettuato 48.870 arresti nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina sul confine franco-italiano. Il dato si riferisce al 2017. Alcuni arresti furono messi a segno anche con l’utilizzo di cani e dell’elicottero, usati per stanare gli immigrati che erano riusciti ad entrare illegalmente in Francia.

Il Prefetto delle Alpi Marittime Georges-François Leclerc, ha annunciato il record di arresti e l’ottimo risultato raggiunto durante una conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un cronista del quotidiano Nice-Matin.

Questo dato rappresenta un salto in avanti rispetto al 2016, quando si erano registrati “solo” 37mila arresti.





“L’anno 2018 è iniziato allo stesso ritmo del 2017″ ha dichiarato il Prefetto Leclerc.

Gli scorsi maggio e giugno, la polizia francese ha consegnato “oltre mille persone alla settimana” alle autorità italiane. Lo scorso settembre, il Dipartimento ha registrato anche un afflusso di migranti dalla Tunisia e non solo dall’Africa subsahariana.