Ammiraglio Pettorino nuovo Comandante generale Capitanerie di porto

“In bocca al lupo all’amico Giovanni Pettorino per la nuova grande responsabilità che lo attende come Comandante generale delle Capitanerie di porto italiane. Grazie di cuore per il generoso lavoro fatto in Liguria”.

Lo hanno annunciato stasera su Facebook il presidente della giunta regionale Giovanni Toti e l’assessore regionale ai Porti Edoardo Rixi.

“Congratulazioni e un augurio all’ammiraglio Giovanni Pettorino – ha aggiunto Rixi – che dal 10 febbraio ricoprirà l’incarico di Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto italiane. Grazie da tutta la Liguria per l’impegno svolto e buon lavoro”.





Complimenti per il nuovo incarico e auguri di buon lavoro all’ottimo Ammiraglio Pettorino anche da Liguria Notizie.