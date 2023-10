Torna questa sera il Ghost tour a Genova

Torna l’atteso Ghost tour del 31 ottobre attraverso le strade del centro storico di Genova.

Si tratta del tradizionale appuntamento con visite guidate e animazioni alla scoperta dei misteri del centro storico di Genova.

12 guide accompagneranno i partecipanti in un percorso sviluppato nelle piazzette del Centro Storico, compresa via del Campo e il quartiere del ghetto ebraico. Ogni piazzetta interessata sarà caratterizzata dall’animazione di attori e figuranti: al Chiostro Sant’Andrea D & E Animation, in Galleria Renato Barbieri (Carlo Felice) il Club Lanterna Magica, in piazza dei Garibaldi la Compagnia Avantitutta del Teatro Govi, Ivaldo Castellani e Eliano Calamaro; in piazza De Marini Francesco Pittaluga con Gruppo Storico Sextum, in piazza Giustiniani Associazione Liberamente con Compagnia Shamas, in piazza Scuole Pie il Gruppo Folk Città di Genova, in piazza San Matteo i Gruppi Storici Gatteschi e Viandanti, in piazza Banchi il Gruppo Folk Amici de Boggiasco e del Golfo Paradiso, in piazza San Luca il Gruppo Storico Corte Fieschi, in via San Siro il Gruppo Storico Sestrese, in piazza Don Gallo Lucia Vita, con gruppo danze Tribal Delight, in via Garibaldi (davanti Palazzo Tursi) la Pro Loco centro Antico APS e in piazza Matteotti l’Associazione Culturale Egofueke.

La partenza del Ghost tour è prevista alle 20 (durata di circa 2 ore) da Piazza Matteotti.

Tutti i partecipanti potranno scaricare la cartina online sul sito di visitgenoa.it.

A partire dalle 21.30 Piazza Matteotti si animerà con l’esibizione musicale di Dj set.

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione su visitgenoa.it.