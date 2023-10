Payback dispostivi medici, Lega e M5S: approvato odg bipartisan

“La scadenza della proroga per il versamento degli importi dovuti a titolo di ‘payback’ dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, rischia di costringere alla messa in liquidazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Quindi, con la scadenza del 30 ottobre 2023, è diventato concreto il rischio di avere due effetti negativi principali: una grave carenza delle forniture di dispositivi medici al Servizio sanitario regionale e l’affossamento delle PMI che forniscono dispositivi medici al SSR della Liguria.

Per salvaguardare il tessuto produttivo della nostra regione e al contempo per garantire al sistema sanitario le future forniture, abbiamo depositato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva presso il Governo per introdurre una nuova e più proficua regolamentazione della materia e, nel frattempo, per un ulteriore rinvio del termine scaduto ieri.

L’ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i gruppi consiliari e, in consiglio regionale, è stato votato all’unanimità”.

Lo hanno dichiarato oggi il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega) e il presidente della V commissione Controlli e Verifica attuazione delle leggi Fabio Tosi (M5S).